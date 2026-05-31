Il settore dei locali di intrattenimento notturno sta cambiando costantemente. Per i giovani, sono necessari spazi che siano controllati e sicuri, e le discoteche continuano a rappresentare luoghi di incontro e socializzazione.

Arezzo, 31 maggio 2026 – «Il mondo de i locali di intrattenimento notturni è in continua evoluzione. Per i giovani, controllate e sicure, servono anche le discoteche, come luoghi di incontro e socializzazione.» La consigliera Beatrice Berti. “L’invito, dei giorni scorsi, del Sindaco Agnelli, ad investitori del settore dei locali notturni può tradursi nella possibilità di offrire ai giovani Castiglionesi e non forme diverse di intrattenimento in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative che richiede il settore” Il mondo dei locali di intrattenimento notturni è in continua evoluzione contando in Italia un giro d’affari di circa 2 miliardi di Euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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