Un nuovo caccia stealth | cosa sappiamo del Blue Shark cinese

La Cina ha annunciato ufficialmente il nome del suo nuovo caccia stealth imbarcato, chiamato Blue Shark. Si tratta di un velivolo che, secondo le fonti ufficiali, è stato progettato per operazioni navali e aeree, con capacità avanzate di furtività e tecnologia moderna. Il progetto è stato presentato come parte di un piano di potenziamento delle capacità militari marittime e aeree del paese. Non sono state fornite ulteriori dettagli tecnici o specifiche sul velivolo.

La Cina ha ufficialmente dato un nome al suo nuovo caccia stealth imbarcato. Il velivolo, noto come Shenyang J-35, è stato ribattezzato “Blue Shark”, un’identità che riflette non solo caratteristiche tecniche, ma anche ambizioni strategiche sempre più evidenti nel dominio marittimo da parte del gigante asiatico. Blue Shark, il nuovo caccia stealth cinese. Il soprannome Blue Shark dovrebbe indicare il passaggio del programma da fase sperimentale a piena integrazione operativa. Il J-35 è infatti progettato per operare da portaerei di nuova generazione come la Type 003 Fujian, dotata di sistema di lancio elettromagnetico che consente maggiore flessibilità operativa rispetto alle precedenti unità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un nuovo caccia stealth: cosa sappiamo del Blue Shark cinese Notizie correlate Spunta una nuova nave cinese senza pilota: cosa sappiamo della Sharp Shark 10La Sharp Shark 10 è la nuova USV armata cinese, veloce e autonoma, progettata per operazioni litoranee con droni e missili, già mostrata al DIMDEX... Ecco il "nuovo cuore" dei caccia cinesi: cosa sappiamo del WS-15La Cina sta testando il nuovo motore WS-15 sul caccia J-20A, puntando a supercruise e maggiore autonomia per i suoi stealth di quinta generazione La... Altri aggiornamenti Si parla di: Un nuovo caccia stealth: cosa sappiamo del Blue Shark cinese. Il nuovo caccia stealth cinese ai raggi X: cosa sappiamo del J-XDSSpuntano immagini inedite del nuovo caccia stealth cinese J-XDS, il velivolo realizzato dalla Shenyang Aircraft Corporation (SAC), meglio noto come J-50. Parliamo, innanzitutto, di un caccia di sesta ... ilgiornale.it Invisibili e letali: cosa sappiamo dei caccia stealth della CinaL'aeronautica della Cina continua a rafforzarsi. Nelle ultime ore i media di Pechino hanno diffuso un paio di filmati che mostrano, per la prima volta, gli hangar dei nuovissimi caccia stealth in fase ... ilgiornale.it