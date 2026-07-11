Strategia Trump | Negoziati Ma il cessate il fuoco è finito

Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran continueranno, ma ha affermato che il cessate il fuoco è terminato. La ripresa delle ostilità tra le due parti si è verificata dopo diversi mesi di scontri, i più intensi dall'accordo firmato il 17 giugno, che aveva sancito una tregua ad aprile. La dichiarazione arriva nel momento in cui le tensioni sono tornate a salire, interrompendo il periodo di relativa calma.

Donald Trump accetta di proseguire i colloqui con l'Iran, ma il cessate il fuoco "è finito", dopo la ripresa delle ostilità tra Washington e Teheran, che nei giorni scorsi hanno ingaggiato gli scontri più significativi dalla firma, il 17 giugno, del memorandum d'intesa che formalizzava la tregua di aprile. Il presidente Usa spiega su Truth che la Repubblica islamica "ci ha chiesto di proseguire i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Usa hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato". E con il New York Post precisa pure che se il nemico dovesse portare a termine il suo piano di ucciderlo, ha "lasciato istruzioni: se dovesse succedere qualcosa, bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Tregua Iran-USA: strategia di Trump o resa

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