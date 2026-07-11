Gli Stati Uniti e l'Iran hanno ripreso i negoziati dopo un'interruzione. I colloqui sono stati annunciati nonostante le tensioni militari nello Stretto di Hormuz. Un portavoce americano ha dichiarato che il cessate il fuoco è terminato. Le delegazioni dei due paesi si sono incontrate in una sede non specificata per discutere di questioni legate alla regione. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati delle discussioni finora.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riprendono i colloqui tra Washington e Teheran. Stati Uniti e Iran sono pronti a riavviare i negoziati, nonostante la recente escalation militare nello Stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump, che attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social ha confermato la ripresa del dialogo, precisando però che i colloqui non saranno legati a un nuovo cessate il fuoco. L’iniziativa arriva dopo giorni di forti tensioni, segnati da reciproci attacchi e accuse di aver violato gli accordi raggiunti nelle precedenti trattative. Trump: «L’Iran ci ha chiesto di continuare il dialogo». Nel suo intervento, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che sarebbe stata la Repubblica Islamica dell’Iran a chiedere la ripresa dei colloqui. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Dayitalianews.com - Stati Uniti e Iran tornano al tavolo dei negoziati, Trump: «Il cessate il fuoco è finito»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stati Uniti e Iran hanno concordato una tregua di due settimane

Notizie e thread social correlati

Stati Uniti e Iran verso l’accordo: cessate il fuoco immediato, libertà di navigazione nel Golfo e negoziati sul nucleareGli Stati Uniti e l'Iran sono prossimi a un accordo mediato dal Pakistan, previsto per essere annunciato nelle prossime ore e che entrerà...

Trump: «Se l’Iran mi uccide ho lasciato istruzioni». Ripartono i negoziati con Teheran: «Ma il cessate il fuoco è finito» – La direttaGli scontri tra Iran e Stati Uniti nel Golfo sono ripresi negli ultimi due giorni, portando alla paralisi del traffico navale nello stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Gli Stati Uniti hanno attaccato ancora l’Iran; Nuovi attacchi Usa-Iran, che cosa è successo e le possibili conseguenze sui negoziati; Punto e a capo | C’è stato un nuovo attacco degli Stati Uniti in Iran; Gli Stati Uniti e la nuova strategia di attacco contro l'Iran: distrugge infrastutture e dozzine di barchini di pasdaran. Teheran risponde colpendo le basi Usa negli Emirati.

Dopo due giorni, il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran si è fermato. Nessuna delle due potenze sembra voler tornare a una guerra aperta. Ma nessuna è disposta a fare un passo indietro sul futuro dello stretto. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com

Trump conferma che gli Stati Uniti considerano la tregua con l'Iran conclusa reddit

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, Trump: 1000 missili pronti contro Iran. Teheran: su tregua mantenuto parola. LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Iran, Fonti Usa: Iran ammette errore colpire le navi a Hormuz. Trump: Se mi uccidono pronti 1.000 missiliTeheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti: così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dopo che Donald Trump ha insistito ... ilmessaggero.it