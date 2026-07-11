Stati Uniti e Iran tornano al tavolo dei negoziati Trump | Il cessate il fuoco è finito

Da dayitalianews.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti e l'Iran hanno ripreso i negoziati dopo un'interruzione. I colloqui sono stati annunciati nonostante le tensioni militari nello Stretto di Hormuz. Un portavoce americano ha dichiarato che il cessate il fuoco è terminato. Le delegazioni dei due paesi si sono incontrate in una sede non specificata per discutere di questioni legate alla regione. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati delle discussioni finora.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Riprendono i colloqui tra Washington e Teheran. Stati Uniti e Iran sono pronti a riavviare i negoziati, nonostante la recente escalation militare nello Stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump, che attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social ha confermato la ripresa del dialogo, precisando però che i colloqui non saranno legati a un nuovo cessate il fuoco. L’iniziativa arriva dopo giorni di forti tensioni, segnati da reciproci attacchi e accuse di aver violato gli accordi raggiunti nelle precedenti trattative. Trump: «L’Iran ci ha chiesto di continuare il dialogo». Nel suo intervento, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che sarebbe stata la Repubblica Islamica dell’Iran a chiedere la ripresa dei colloqui. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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