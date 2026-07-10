Trump | Se l’Iran mi uccide ho lasciato istruzioni Ripartono i negoziati con Teheran | Ma il cessate il fuoco è finito – La diretta

Gli scontri tra Iran e Stati Uniti nel Golfo sono ripresi negli ultimi due giorni, portando alla paralisi del traffico navale nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, un ex presidente americano ha dichiarato di aver lasciato istruzioni nel caso venga ucciso dall’Iran. I negoziati con Teheran sono ripresi, ma il cessate il fuoco è considerato terminato. La situazione nel Golfo rimane tesa, con impatti sul traffico marittimo nella regione.

Gli ultimi due giorni di scontri incrociati tra Iran e Stati Uniti sono ripresi nel Golfo, portando alla paralisi il traffico navale nello stretto di Hormuz. Sempre più a rischio i negoziati di pace tra Usa e Iran, ma secondo quanto riferito alla Cnn da un funzionario americano i colloqui tecnici sul dossier nucleare proseguono comunque. «Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono, l’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare», ha detto la fonte, precisando che il memorandum d’intesa resta «basato sui risultati» e che le azioni di Teheran «rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi a un livello inaccettabile». 🔗 Leggi su Open.online

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