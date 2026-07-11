Un uomo ha sottratto un orologio del valore di oltre 50.000 euro a una coppia di turisti in via Senato a Milano. Dopo aver aggredito i due, il rapinatore è stato inseguito dal proprietario dell’orologio e successivamente fermato dalla polizia. L’arresto è avvenuto poco dopo l’episodio.

Milano, 11 luglio 2026 – Ha scippato un orologio da oltre cinquantamila euro aggredendo una coppia di turisti ma poco dopo è stato arrestato dalla Polizia. È accaduto ieri in via Senato, nel centro di Milano, quando i due, entrambi 32enni, provenienti dagli Stati Uniti, sono stati avvicinati dal 29enne, di nazionalità belga, che ha strappato all'uomo un Audemars Piquet da 50mila euro. Poi il 29enne – senza fissa dimora e incensurato – è scappato ma i due lo hanno inseguito chiamando nel contempo la polizia e poco dopo due agenti motociclisti lo hanno individuato e bloccato. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaturisti-rapinati-lymv1tlw A giugno a Brera . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Strappa l’orologio da 50mila euro a un turista in via Senato: rapinatore inseguito dal proprietario e bloccato

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