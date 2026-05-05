Il rapinatore dei Contini strappa orologio Richard Mille al turista cinese | Vale 390mila euro Ma poi scopre che è falso

Un uomo ha rapinato un orologio di marca Richard Mille a un turista cinese, affermando che il valore fosse di 390 mila euro. Successivamente, si è scoperto che l'orologio era falso. La vicenda rientra nell'ordinanza contro il gruppo legato al clan Contini, coinvolto in altre attività criminali. La rapina è avvenuta in un'area frequentata da turisti e la polizia sta investigando sui dettagli dell'episodio.