Il rapinatore dei Contini strappa orologio Richard Mille al turista cinese | Vale 390mila euro Ma poi scopre che è falso
Un uomo ha rapinato un orologio di marca Richard Mille a un turista cinese, affermando che il valore fosse di 390 mila euro. Successivamente, si è scoperto che l'orologio era falso. La vicenda rientra nell'ordinanza contro il gruppo legato al clan Contini, coinvolto in altre attività criminali. La rapina è avvenuta in un'area frequentata da turisti e la polizia sta investigando sui dettagli dell'episodio.
Nell'ordinanza contro il gruppo "dei Porticati", legato al clan Contini, anche la vicenda della rapina di un orologio di lusso rivelatosi 'pezzotto'.🔗 Leggi su Fanpage.it
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