Forte dei Marmi la avvicina mentre è al bar e le strappa il Rolex da 50mila euro poi fugge | bloccato sulla A1

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha avvicinato una donna di 47 anni al bar a Forte dei Marmi e le ha strappato un Rolex del valore di 50mila euro dal polso, prima di scappare. L'episodio è avvenuto mentre la donna era con il figlio di sette anni. La fuga è durata poco, poiché l'uomo è stato fermato sulla A1. La vittima è di nazionalità lituana.

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Ha avvicinato una 47enne lituana mentre era in un locale di Forte dei Marmi insieme al figlio di 7 anni, poi le ha strappato l'orologio dal polso ed è fuggito. Il ladro è stato individuato qualche ora dopo sulla A1 a bordo di una vettura con altri due complici. In auto è stato ritrovato anche il Rolex da 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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