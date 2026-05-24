Forte dei Marmi la avvicina mentre è al bar e le strappa il Rolex da 50mila euro poi fugge | bloccato sulla A1

Un uomo ha avvicinato una donna di 47 anni al bar a Forte dei Marmi e le ha strappato un Rolex del valore di 50mila euro dal polso, prima di scappare. L'episodio è avvenuto mentre la donna era con il figlio di sette anni. La fuga è durata poco, poiché l'uomo è stato fermato sulla A1. La vittima è di nazionalità lituana.

Ha avvicinato una 47enne lituana mentre era in un locale di Forte dei Marmi insieme al figlio di 7 anni, poi le ha strappato l'orologio dal polso ed è fuggito. Il ladro è stato individuato qualche ora dopo sulla A1 a bordo di una vettura con altri due complici. In auto è stato ritrovato anche il Rolex da 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Forte dei Marmi, le strappano dal polso un orologio da 50mila euro: bloccati nella fuga in A1Una donna di origini lituane è stata derubata del suo orologio del valore di 50mila euro mentre si trovava con il figlio a Forte dei Marmi.

Temi più discussi: Le strappano il Rolex dal polso mentre fa l’aperitivo a Forte dei Marmi, aggredita davanti al figlio di 7 anni; Forte dei Marmi, le strappano dal polso un orologio da 50mila euro: bloccati nella fuga in A1; Rapinata del Rolex in un locale al Forte dei Marmi, tre denunciati; Rapina di un Rolex a Forte dei Marmi: la Polizia di Stato individua e denuncia tre responsabili. Recuperato l'orologio. - Polizia di Stato.

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