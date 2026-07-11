Alcuni stranieri irregolari vengono scarcerati o lasciati liberi mentre attendono una decisione giudiziaria o l’espulsione. In alcuni casi, hanno un ordine di lasciare il paese, ma restano in libertà. Durante questo periodo, possono commettere reati come stupro, rapina o omicidio. Non ci sono restrizioni immediate che impediscano loro di agire, anche se sono soggetti a provvedimenti di espulsione o a decisioni giudiziarie ancora in corso.

A volte è uno straniero irregolare scarcerato. In altri casi ha un foglio che gli ordina di lasciare l’Italia. Oppure attende una decisione giudiziaria. Poi sparisce. E quando ricompare nelle cronache è per una rapina, una violenza, un’aggressione o, addirittura, un omicidio. Dalle porte girevoli riservate ai clandestini ne sono transitati diversi negli ultimi mesi. E non solo. Per una sequenza che appare come inarrestabile. Redouane Moslli, marocchino, 43 anni, aveva un precedente per rapina. Era finito nel Cpr di Macomer, in Sardegna. Il giudice di pace non convalidò il trattenimento. Era il 26 novembre 2020. Moslli uscì dal Cpr con il foglio di via. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stranieri da espellere lasciati liberi di stuprare, rapinare e assassinare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mean girl mock her poor,but next she big magic talent,make prince love at sight,the girl mad!

Notizie e thread social correlati

Consiglio d’Europa: piu’ semplice espellere gli stranieri condannatiIl Consiglio d’Europa ha approvato una modifica alle norme che rendono più facile espellere stranieri condannati.

“Liberi tutti: o siamo tutti liberi o nessuno è libero”. Alla Stranieri il volume che riunisce voci della cultura contemporaneaIl 6 maggio 2026 alle 11 si terrà un evento presso la sede delle Stranieri, dove sarà presentato un volume che raccoglie diverse voci della cultura...