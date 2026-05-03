Liberi tutti | o siamo tutti liberi o nessuno è libero Alla Stranieri il volume che riunisce voci della cultura contemporanea

Da perugiatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 maggio 2026 alle 11 si terrà un evento presso la sede delle Stranieri, dove sarà presentato un volume che raccoglie diverse voci della cultura contemporanea. Il titolo del libro è “Liberi tutti: o siamo tutti liberi o nessuno è libero”. L’incontro coinvolgerà vari partecipanti che discuteranno delle tematiche legate alla libertà e alla sua rappresentazione nel mondo attuale.

“Liberi tutti: o siamo tutti liberi o nessuno è libero”. È questo il cuore dell’incontro in programma il 6 maggio 2026 alle ore 11.00 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia, dedicato alla presentazione del volume collettivo curato da Mariantonietta Firmani, che riunisce novanta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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