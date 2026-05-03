Liberi tutti | o siamo tutti liberi o nessuno è libero Alla Stranieri il volume che riunisce voci della cultura contemporanea

Il 6 maggio 2026 alle 11 si terrà un evento presso la sede delle Stranieri, dove sarà presentato un volume che raccoglie diverse voci della cultura contemporanea. Il titolo del libro è “Liberi tutti: o siamo tutti liberi o nessuno è libero”. L’incontro coinvolgerà vari partecipanti che discuteranno delle tematiche legate alla libertà e alla sua rappresentazione nel mondo attuale.

“Liberi tutti: o siamo tutti liberi o nessuno è libero”. È questo il cuore dell’incontro in programma il 6 maggio 2026 alle ore 11.00 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia, dedicato alla presentazione del volume collettivo curato da Mariantonietta Firmani, che riunisce novanta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Dateci i Soldi... | Weekly News - Il Commento della Settimana con Costantino De Blasi Notizie correlate ’Liberi tutti’ con Veronesi al CastagnoliSCANSANO Si chiude nel segno dell’ironia e dell’improvvisazione la stagione del Teatro comunale Castagnoli. Ancora sull’Onda – Episodio 2: Liberi liberiAncora sull’Onda è l’esito, in quattro puntate, di una prova finale che non serviva solo, al giovane Mattia Lucchini di UniBg OnAir, per laurearsi in... Aggiornamenti e dibattiti Stranieri o straniti?Vivere quaggiù come stranieri: è la condizione del cristiano, che confida solo in Cristo Risorto. Solo la sua amicizia salva questo mondo ... ilsussidiario.net Ece Temelkuran: Siamo tutti stranieriCaro straniero. Si rivolge a chi ha perso la propria casa, a chi è costretto a lasciare il proprio Paese, a chi non può tornare in nessun luogo, ma anche a chi si sente straniero nel paese in cui è ... quotidiano.net