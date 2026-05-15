Consiglio d’Europa | piu’ semplice espellere gli stranieri condannati
Il Consiglio d’Europa ha approvato una modifica alle norme che rendono più facile espellere stranieri condannati. La decisione coinvolge tutti i 46 Stati membri, e si basa su una proposta presentata da un paese membro. La nuova regolamentazione permette di agire con maggiore rapidità nei casi di persone condannate, semplificando le procedure di espulsione. La misura mira a rendere più efficace il controllo dei flussi migratori e a rafforzare le politiche di sicurezza sui territori.
La linea italiana sui migranti passa anche al Consiglio d’Europa: i 46 Stati membri si sono accordati su un testo sollecitato dalla maggioranza dei Paesi, tra i quali l’Italia e il Regno Unito, che auspicavano espulsioni più semplici per gli stranieri condannati, senza il rischio di incorrere in sanzioni per la violazione dei diritti umani. Riporta msn.com che si chiedeva che la Corte europea dei diritti dell’uomo modificasse la propria interpretazione dei testi in modo meno favorevole ai diritti degli stranieri: è già successo che la Corte di Strasburgo decidesse che le espulsioni violavano il diritto alla vita familiare degli stranieri condannati, tagliandoli dalla loro famiglia, o rischiavano di esporli a trattamenti degradanti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Consiglio UE vs Consiglio Europeo: differenze che fanno cadere ai concorsi
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