Consiglio d’Europa | piu’ semplice espellere gli stranieri condannati

Il Consiglio d’Europa ha approvato una modifica alle norme che rendono più facile espellere stranieri condannati. La decisione coinvolge tutti i 46 Stati membri, e si basa su una proposta presentata da un paese membro. La nuova regolamentazione permette di agire con maggiore rapidità nei casi di persone condannate, semplificando le procedure di espulsione. La misura mira a rendere più efficace il controllo dei flussi migratori e a rafforzare le politiche di sicurezza sui territori.

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