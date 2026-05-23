Il 23 maggio 1992, un'esplosione sull’autostrada A29 ha ucciso Giovanni Falcone e la sua scorta, mentre tornavano verso Palermo. La detonazione ha distrutto un tratto di strada, causando la morte di cinque persone. La strage di Capaci è avvenuta all’altezza dello svincolo omonimo, segnando un punto cruciale nella lotta contro la mafia. La memoria di quell’attentato resta viva nel ricordo collettivo.

Il 23 maggio 1992 moriva Giovanni Falcone in un attentato terroristico-mafioso sull’autostrada A29 verso lo svincolo per Capaci. Una carica esplosiva da 300 chilogrammi era stata posta sul tragitto percorso dalla macchina del giudice, che per anni aveva lavorato al fianco di Paolo Borsellino e Rocco Chinnici. Con lui persero la vita Francesca Morvillo, sua moglie, e i poliziotti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Sono passati 34 anni dalla tragedia e le istituzioni continuano a ricordarne il coraggio e ad onorarne la memoria: stamani una corona d’alloro è stata posta dai ministri dell’Interno e della Giustizia,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Strage di Capaci, il ricordo indelebile di Giovanni Falcone e della sua scorta. Le parole di Mattarella e Meloni

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