Giovanni Falcone | 34 anni fa la strage di Capaci
Il 23 maggio 1992, un’esplosione ha colpito l’autostrada all’altezza di Capaci, causando la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta. L’attentato è stato orchestrato dalla mafia, che ha fatto esplodere circa 500 chili di tritolo sotto un tratto di strada. L’esplosione ha provocato il crollo di un tratto di autostrada e la morte immediata delle vittime.
Il 23 maggio 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Una ferita aperta che continua a nutrire la memoria collettiva e la lotta alla criminalità organizzata https:www.rainews.itiframevideo202605capaci-34-anni-dopo-il-ricordo-di-un-sacrificio-che-ha-cambiato-litalia-edb819b7-f830-4351-905c-4e6f2c69ddce.html?autoplay=trueCondividi 15:46 23 MaggioCondividi Associazioni in corteo: “Fuori mafia da Stato”. E’ partito dal palazzo di giustizia di Palermo il corteo delle associazioni e dei collettivi che chiedono “giustizia e verita’” sulle stragi di mafia, nel 34esimo anniversario dell’eccidio di Capaci. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
34 anni dalla strage di Capaci
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23 MAGGIO 1992 Alle 17:56 la Mafia fa esplodere un tratto dell'autostrada A29 nei pressi di Capaci uccidendo i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. reddit
34 anni fa l’attentato a Giovanni Falcone34 anni fa Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani vennero uccisi con l’esplosivo sull’autostrada per Palermo all’altezza dello svincolo di Capaci. rosalio.it
Giovanni Falcone, 34 anni fa la strage di CapaciAntonino Gioé mi dice: via via via. Me lo dice tre volte. Alla terza io aziono il telecomando. È Giovanni Brusca, piazzato sulla collinetta che domina Capaci, a scatenare l'inferno sull'autostrada. ansa.it