Giovanni Falcone | 34 anni fa la strage di Capaci

Notizia in breve

Il 23 maggio 1992, un’esplosione ha colpito l’autostrada all’altezza di Capaci, causando la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta. L’attentato è stato orchestrato dalla mafia, che ha fatto esplodere circa 500 chili di tritolo sotto un tratto di strada. L’esplosione ha provocato il crollo di un tratto di autostrada e la morte immediata delle vittime.