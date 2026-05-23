Giovanni Falcone | 34 anni fa la strage di Capaci

Da gbt-magazine.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 maggio 1992, un’esplosione ha colpito l’autostrada all’altezza di Capaci, causando la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta. L’attentato è stato orchestrato dalla mafia, che ha fatto esplodere circa 500 chili di tritolo sotto un tratto di strada. L’esplosione ha provocato il crollo di un tratto di autostrada e la morte immediata delle vittime.

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Il 23 maggio 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Una ferita aperta che continua a nutrire la memoria collettiva e la lotta alla criminalità organizzata https:www.rainews.itiframevideo202605capaci-34-anni-dopo-il-ricordo-di-un-sacrificio-che-ha-cambiato-litalia-edb819b7-f830-4351-905c-4e6f2c69ddce.html?autoplay=trueCondividi 15:46  23 MaggioCondividi Associazioni in corteo: “Fuori mafia da Stato”. E’ partito dal palazzo di giustizia di Palermo il corteo delle associazioni e dei collettivi che chiedono “giustizia e verita’” sulle stragi di mafia, nel 34esimo anniversario dell’eccidio di Capaci. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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34 anni dalla strage di Capaci

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