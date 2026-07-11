Storie di Siena piena
Arezzo News riferisce che la città di Siena è stata interessata da una grande affluenza di persone, con molte persone presenti nelle strade e nelle piazze. La presenza massiccia si è verificata durante un evento pubblico che ha attirato numerosi partecipanti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di sicurezza legati all’afflusso. L’articolo proviene dalla sezione locale di un quotidiano indipendente dedicato a critica civica, cultura e politica.
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