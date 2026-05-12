Un nuovo spettacolo teatrale esplora la neurodiversità attraverso la storia di un ragazzo con Asperger. La narrazione si concentra su un giovane di 14 anni che, nel corso di un momento di riflessione, si rivolge alla madre ponendo una domanda sulla propria identità. La rappresentazione mette in scena un insieme di vite e storie legate alle esperienze di chi vive con questa condizione.

Anastasio "Perché io sono così?". Tancredi Marinello aveva 14 anni quando ha sentito che era arrivato il momento di rivolgere questa domanda a sua madre. Oggi di anni ne ha 30 e quella domanda non lo attraversa più: "Non me la sono più posta perché grazie al teatro continuo a scoprirmi. E a sentirmi a mio agio. Sia sul palco sia fuori", racconta. Nel mezzo tra i 14 anni e i 30 ci sono state una diagnosi e. il teatro, appunto. L’una e l’altro hanno rappresentato una liberazione per lui: "Quando mi è stato detto che avevo la sindrome di Asperger mi sono sentito liberato perché ho finalmente avuto una spiegazione ai miei comportamenti, ho potuto conoscerne le ragioni, ho potuto capire perché avevo vissuto certe esperienze".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neurodiversità, lo spettacolo teatrale. Nel mondo Asperger con Tancredi. E una scatola piena di vite e storie

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