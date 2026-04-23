La Commissione europea ha deciso di ridurre di due milioni di euro i fondi destinati alla Biennale di Venezia, in seguito alla decisione di permettere alla Russia di partecipare alla 61a mostra d’arte contemporanea. La scelta ha portato a questa diminuzione di finanziamenti, che sarà applicata prima dell’apertura dell’evento. La Biennale si prepara così a ospitare la partecipazione russa, nonostante le restrizioni imposte da altri enti.

La Biennale di Venezia ha perso due milioni di euro di finanziamenti a causa della decisione di consentire alla Russia di partecipare alla 61a mostra d’arte contemporanea che aprirà il 9 maggio, ha reso noto giovedì 23 aprile 2026 la Commissione europea. La Commissione ha informato la Fondazione Biennale del taglio dei finanziamenti e le ha concesso 30 giorni di tempo per difendere la propria decisione. Un portavoce ha affermato che la Commissione condanna fermamente la riapertura del padiglione russo. Gli artisti russi si sono ritirati nel 2022 e la Russia non ha presentato una mostra nel 2024. La Biennale ha affermato che non può impedire a un Paese di partecipare se riconosciuto dall’Italia, aggiungendo che la Biennale enfatizza il dialogo, l’apertura e la libertà artistica.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La Commissione europea taglia due milioni di euro alla Biennale di Venezia per il ritorno del padiglione russo

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