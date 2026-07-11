Stesso punteggio in GPS prima fascia per TFA sostegno e Indire | è corretto? Risposta del Tar attesa tra circa un mese

Il TAR Lazio ha fissato a circa un mese il tempo di attesa per la decisione sulla richiesta di chiarimenti riguardanti il punteggio uguale in GPS prima fascia per TFA sostegno e Indire. L’udienza di merito si è svolta il 8 luglio, con la discussione del ricorso presentato dal Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati.

Si è svolta lo scorso 8 luglio l’udienza di merito presso il TAR Lazio in riferimento al ricorso presentato dal Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati. L’esito è atteso tra circa un mese. La controversia giuridica scaturisce dai punteggi assegnati nella TAB A7 Sostegno prima fascia GPS sulla base dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che attribuisce alla specializzazione sostegno, sia se conseguita con TFA sostegno tradizionale che con i nuovi percorsi Indire, 12 punti per la selettività del percorso. Il Collettivo dei docenti specializzati, che ha proposto il ricorso, contesta questa scelta, definendola una fonte di ingiustizia professionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali Vs GPS I fascia sostegno, ecco come funzioneranno le nuove immissioni in ruolo

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