GPS dopo il 2026 punteggio TFA sostegno e titolo Indire potrebbero essere differenziati?

Durante un question time su Orizzonte Scuola venerdì 15 maggio, si è discusso della possibilità di differenziare il punteggio TFA sostegno e il titolo Indire nelle graduatorie GPS dopo il 2026. La richiesta è stata presentata a Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di un sindacato del settore scolastico. Le graduatorie GPS vengono utilizzate per le supplenze provinciali e di istituto, e l’argomento riguarda le modalità di valutazione dei titoli e i criteri di assegnazione dei punteggi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui