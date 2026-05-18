GPS dopo il 2026 punteggio TFA sostegno e titolo Indire potrebbero essere differenziati?
Durante un question time su Orizzonte Scuola venerdì 15 maggio, si è discusso della possibilità di differenziare il punteggio TFA sostegno e il titolo Indire nelle graduatorie GPS dopo il 2026. La richiesta è stata presentata a Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di un sindacato del settore scolastico. Le graduatorie GPS vengono utilizzate per le supplenze provinciali e di istituto, e l’argomento riguarda le modalità di valutazione dei titoli e i criteri di assegnazione dei punteggi.
Graduatorie GPS per le supplenze provinciali e di istituto: si parla di punteggio. Ecco la richiesta posta a Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief durante il question time su Orizzonte Scuola venerdì 15 maggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, punteggi e titoli: tutte le risposte
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