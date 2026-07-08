Il festival della commedia Dieci anni di Stenterello | Tra integrazione e dialogo
Il festival dedicato alla commedia italiana celebra i dieci anni di “Stenterello”, evidenziando come il genere rifletta le caratteristiche di un Paese e la sua cultura. La manifestazione si concentra sulla commedia come forma di espressione che unisce integrazione e dialogo tra diverse realtà sociali. La rassegna mette in evidenza come il teatro e il cinema comico siano strumenti per rappresentare e riflettere i cambiamenti e le sfide della società italiana. L’evento si svolge con spettacoli e incontri dedicati alla tradizione e all’attualità del genere.
La commedia italiana non è mai stata soltanto un genere cinematografico, piuttosto lo specchio del modo di essere di un Paese, del modo di sentire di un popolo. Ha raccontato trasformazioni sociali, contraddizioni, fragilità e cambiamenti attraverso il linguaggio dell’ironia, attraverso un sorriso capace di diventare riflessione. È proprio questa eredità che lo Stenterello Film Festival porta avanti, valorizzando la commedia d’autore e premiando interpreti, registi e opere capaci di raccontare il presente. Dal 31 agosto al 6 settembre torna il festival ideato dall’attore e regista Andrea Muzzi – affiancato da Gianmarco Nucciotti, presidente... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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