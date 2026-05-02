Dieci anni di Divine Queer Film Festival a Torino | il programma dal 15 al 17 maggio

Dal 15 al 17 maggio 2026 si svolgerà a Torino la decima edizione del Divine Queer Film Festival, un evento dedicato al cinema e alla cultura queer. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, prevede diverse proiezioni e iniziative in programma durante i tre giorni. La rassegna si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà registi, attori e pubblico interessati alle tematiche LGBTQ+.

Il Divine Queer Film Festival (DQFF) taglia il traguardo dei dieci anni e torna a Torino con un’edizione celebrativa dal 15 al 17 maggio 2026. La rassegna, che si svolgerà presso gli spazi di Via Baltea 3, è quest’anno dedicata interamente a Divine (Harris Glenn Milstead), l’iconica performer e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Far East Film Festival, 75 film in programma dal 24 aprile al 2 maggio 2026 FalComics 2026, il Festival della Cultura Pop a Falconara dal 15 al 17 maggioFALCONARA - Tutto pronto per FalComics 2026 (15-17 maggio), il festival dedicato alla Cultura Pop del circuito C. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Divine Queer Film Festival: dieci anni di visioni queer; Divine Queer Film Festival compie 10 anni! - Pressenza; Adesso puoi comprare il nuovo vinile di Madonna su Grindr (sì, davvero)!. Dieci anni di Divine Queer Film Festival a Torino: il programma dal 15 al 17 maggioIl Divine Queer Film Festival (DQFF) taglia il traguardo dei dieci anni e torna a Torino con un’edizione celebrativa dal 15 al 17 maggio 2026. La rassegna, che si svolgerà presso gli spazi di Via ... torinotoday.it Dal 15 al 17 maggio 2026 torna a Torino il Divine Queer Film Festival (DQFF), che festeggia il suo primo decennio con un’edizione speciale dedicata a Divine, icona drag e figura rivoluzionaria del cinema underground. Articolo Completo su RadioPride.lgbt - facebook.com facebook