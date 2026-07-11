stellantis nuovo stop a mirafiori volkswagen taglia anche i modelli

Stellantis ha annunciato la sospensione della produzione della Fiat 500 presso le Carrozzerie di Mirafiori a causa della carenza di motori. La decisione è comunicata dai sindacati. Contestualmente, Volkswagen ha deciso di ridurre la produzione di alcuni modelli. Entrambe le aziende hanno riferito che il blocco riguarda specifici stabilimenti e linee di produzione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di riavvio o eventuali ripercussioni occupazionali.

TORINO Stellantis fermerà la produzione della Fiat 500 alle Carrozzerie di Mirafiori. Lo rendono noto i sindacati. L’azienda ha motivato la decisione con la mancanza di motori. "Ormai queste fermate produttive si ripetono strutturalmente tutte le settimane e ogni volta ripetiamo che questi sono campanelli di allarme gravi", dice Gianni Mannori della Fiom torinese. "Esprimiamo forte preoccupazione per la tenuta produttiva e occupazionale dello stabilimento Stellantis di Mirafiori, serve un modello “ponte“ per traghettare il sito verso il 2030", aggiunge il segretario generale della Uilm Torino, Luigi Paone. Nel frattempo, ancora tagli in Volkswagen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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