Volkswagen, Stellantis e Mercedes hanno inviato una lettera a Bruxelles chiedendo di aprire gli aiuti di Stato per la produzione di tecnologie pulite, con l’obiettivo di raggiungere i target di elettrificazione. La missiva si inserisce in un nuovo scontro tra i costruttori di automobili e l’Unione Europea. La richiesta mira a ottenere sostegni finanziari per favorire lo sviluppo di veicoli elettrici e tecnologie sostenibili. La lettera è stata resa pubblica con un titolo che evidenzia la richiesta di aiuti di Stato.

Si riaccende lo scontro tra i costruttori di automobili e la Comunità Europea. Volkswagen, Stellantis e Mercedes hanno indirizzato una lettera a Bruxelles, dal titolo inequivocabile: "Aprire gli aiuti di Stato alla produzione di tecnologie pulite per raggiungere i target di elettrificazione". Il tempo stringe e la crisi dell'auto continua a mettere in discussione il futuro della produzione continentale.Più velociIl 15 luglio l'Europa presenterà l’Electrification Action Plan, una risposta coordinata alla crisi energetica innescata dal conflitto USA-Israele all'Iran. I costruttori di automobili intendono approfittare dell'occasione per modificare il Clean Industrial Deal State Aid Framework (Cisaf). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Stellantis e Volkswagen di nuovo contro l'Europa

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Stellantis -11% e richiamo 1,3M Jeep | minimo ciclico o trappola

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