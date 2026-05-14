La cinese Byd a caccia di stabilimenti da rilevare anche in Italia | nel mirino Mirafiori e Cassino di Stellantis
Il gruppo cinese Byd, leader mondiale nel settore delle auto elettriche, sta valutando la possibilità di acquisire stabilimenti italiani, tra cui quelli di Mirafiori e Cassino, di proprietà di Stellantis. La società ha manifestato interesse per queste strutture e sta considerando opzioni di investimento nel nostro paese. La notizia arriva in un momento in cui la produzione automobilistica italiana attraversa una fase di trasformazione e ristrutturazione. Al momento, non sono stati divulgati dettagli specifici sulle trattative o sui piani concreti di acquisizione.
La promessa di futuro, nel cuore stanco della manifattura italiana, parla mandarino. Il colosso cinese Byd, che ha già scalzato Tesla dal trono mondiale dell'auto elettrica, avrebbe puntato l'indice sulla mappa dell'Italia. Sottotraccia si starebbe muovendo una trattativa per acquisire ciò che. 🔗 Leggi su Today.it
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