La cinese Byd a caccia di stabilimenti da rilevare anche in Italia | nel mirino Mirafiori e Cassino di Stellantis

Il gruppo cinese Byd, leader mondiale nel settore delle auto elettriche, sta valutando la possibilità di acquisire stabilimenti italiani, tra cui quelli di Mirafiori e Cassino, di proprietà di Stellantis. La società ha manifestato interesse per queste strutture e sta considerando opzioni di investimento nel nostro paese. La notizia arriva in un momento in cui la produzione automobilistica italiana attraversa una fase di trasformazione e ristrutturazione. Al momento, non sono stati divulgati dettagli specifici sulle trattative o sui piani concreti di acquisizione.

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