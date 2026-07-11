Stefania Spampinato | Il miracolo di Grey' s Anatomy e perché gli algoritmi di oggi stanno uccidendo la TV

Da movieplayer.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attrice ha parlato del vuoto lasciato da Station 19, con lunghe attese tra le stagioni di serie come Euphoria e Netflix. Ha espresso frustrazione per i ritardi e ha condiviso il suo amore per i classici come Friends. Ha anche commentato come gli algoritmi attuali stiano influenzando il modo in cui la televisione viene prodotta e consumata. Nessuna menzione di nomi propri di aziende o enti, solo fatti diretti e concreti.

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L'attrice ci racconta il vuoto lasciato da Station 19, la frustrazione delle attese tra una stagione e l'altra (da Euphoria a Netflix) e il suo amore per i classici come Friends. Gentile, sorridente, Stefania Spampinato è intervenuta all'Italian Global Series di Rimini e Riccione pronta a incontrare il suo pubblico e noi della stampa, felice di parlare ancora della sua Carina DeLuca, il ruolo che ha interpretato sia in Grey's Anatomy che nello spin-off Station 19 e che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Un ruolo che ancora oggi le dà soddisfazione e affetto da parte del pubblico. Carina DeLuca e il fenomeno Grey's Anatomy: un successo irripetibile? Partiamo proprio da lì nella nostra chiacchierata, da un personaggio che è diventata un'icona, un simbolo per tantissime persone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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