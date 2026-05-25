Grey' s Anatomy ufficiale il nuovo spin-off | trama e anticipazioni

Un nuovo spin-off di Grey’s Anatomy è stato annunciato ufficialmente dalla ABC. La produzione è in corso e si concentra sull’universo del medical drama, ampliando la serie originale. La notizia è arrivata il 25 maggio 2026, senza dettagli sulla trama o sulle anticipazioni. La decisione segue il successo della serie principale, che continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico. La nuova serie si aggiunge al franchise già consolidato, senza indicazioni sulla data di uscita.

Roma, 25 maggio 2026 – Grey’s Anatomy non si ferma, anzi, raddoppia le sue corsie. ABC ha annunciato ufficialmente la produzione di una nuova serie nata direttamente dall'universo del medical drama. Questa volta l’ambientazione cambia totalmente: dalla piovosa Seattle ci si sposta nel soleggiato Texas occidentale. Per Shonda Rhimes (sceneggiatrice e produttrice di Grey’s Anatomy ) si tratta del terzo spin-off ufficiale, ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo? Urgenze e una nuova filosofia medica nello spin-off. Se il Grey Sloan Memorial Hospital ha abituato il pubblico a trapianti d'avanguardia e tecnologie moderne nel cuore di una metropoli, la nuova serie (il cui titolo definitivo non è stato ancora svelato) cambierà prospettiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Grey's Anatomy Texas Spinoff Coming to ABC | E! News

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