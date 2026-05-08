Nel finale della ventiduesima stagione di Grey's Anatomy, i personaggi interpretati da Kevin McKidd e Kim Raver sono usciti dalla serie. La puntata ha mostrato come si sono concluse le storie di Owen e Teddy, due figure centrali della trama. La scena finale ha lasciato alcuni dettagli aperti, senza fornire indicazioni sulle future evoluzioni delle rispettive vicende.

Nel season finale del popolare medical drama i due personaggi interpretati da Kevin McKidd e Kim Raver sono usciti di scena. La stagione 22 della serie Grey's Anatomy si è conclusa mostrando l'addio al Grey Sloan Memorial Hospitel di Owen Hunt e Teddy Altman, interpretati da Kevin McKidd e Kim Raver. Se non volete su quanto accaduto nella puntata non proseguite con la lettura della notizia che contiene gli spoiler relativi alla conclusione della storia dei due personaggi. Come si è conclusa la storia di Owen e Teddy Kevin McKidd ha debuttato in Grey's Anatomy nella quinta stagione, che è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 2008. Kim Raver è invece entrata nel cast l'anno dopo, salutando temporaneamente lo show alla .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grey's Anatomy 22: ecco come si è conclusa la storia di Owen e Teddy

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