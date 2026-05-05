Foro Boario parcheggio sopraelevato | parte l' esposto all' Anac

È stato presentato un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione riguardo al parcheggio sopraelevato all’ex Foro Boario. Originariamente previsto come struttura interrata mediante un progetto dell’amministrazione guidata dall’attuale sindaco, il parcheggio è stato successivamente convertito in una struttura fuori terra, raggiungendo un’altezza di 14 metri. La vicenda coinvolge diverse fasi di progettazione e modifiche che hanno portato alla realizzazione finale.

È il parcheggio sopraelevato all’ex Foro Boario il punto di rottura. Da progetto interrato, a firma dell’amministrazione di Carlo Salvemini, a struttura fuori terra, fino a 14 metri d’altezza, con 780 posti auto al posto dei mille previsti prevista dal governo di Adriana Poli Bortone: è su questo cambio radicale che ieri mattina si è consumato lo scontro in commissione Controllo, convocata a Palazzo Carafa dal presidente Antonio Rotundo (Pd). Uno scontro su più livelli - tecnico, giuridico e politico- destinato a lasciare strascichi. Per parte sua il comitato spontaneo ha annunciato un esposto già presentato all’Anac e osservazioni pronte per la Soprintendenza nell’ambito della procedura di Via sul progetto del parcheggio-hub al Foro Boario.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Foro Boario, parcheggio sopraelevato: parte l'esposto all'Anac Notizie correlate Parcheggio sopraelevato su tre livelli, il Comitato Foro Boario vuole vederci chiaroLECCE – Un gruppo di residenti della zona dell’ex Foro Boario si mobilita per poter dire la loro sul progetto della “lanterna urbana” previsto... Leggi anche: Una “lanterna urbana” per la mobilità, via libera al nuovo hub sopraelevato all’ex Foro Boario Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Parcheggio multipiano all’ex Foro Boario: Non serve una variante urbanistica. Foro Boario, scontro totale sull’hub: Gara da annullare, il Comune resiste e difende il progettoLECCE - Il progetto del parcheggio sopraelevato ha già messo in allarme alcuni residenti. Si accende lo scontro sull’hub intermodale dell’ex Foro Boario. Il ... corrieresalentino.it Parcheggio multipiano all’ex Foro Boario: Non serve una variante urbanisticaUn comitato spontaneo di residenti della zona ha mosso delle perplessità sul cambio di rotta del progetto finanziato con il Contratto istituzionale di sviluppo: da struttura interrata a opera su tre l ... lecceprima.it