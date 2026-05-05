Tassisti in corteo contro abusivi e multinazionali | sciopero fino alle 22

Nella mattinata, i tassisti napoletani si sono riuniti in una manifestazione partendo da piazza Garibaldi. Lo sciopero ha avuto inizio alle 8 e si concluderà alle 22, coinvolgendo il settore in protesta contro la presenza di abusivi e multinazionali che operano nel trasporto pubblico. La protesta si è svolta lungo il percorso cittadino, con il blocco temporaneo di alcune strade.

È partito da piazza Garibaldi il corteo dei tassisti napoletani in sciopero dalle 8 di stamattina e fino alle 22 di stasera. La mobilitazione attraversa corso Umberto I per concludersi in piazza del Plebiscito, davanti alla sede della Prefettura.Al centro della protesta, la concorrenza delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate I tassisti napoletani in corteo contro abusivismo e multinazionaliTempo di lettura: < 1 minutoÈ partito da piazza Garibaldi a Napoli il corteo dei tassisti in sciopero dalle 8 di stamattina fino alle 22 di stasera... Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al PlebiscitoI sindacati dei tassisti hanno proclamato uno sciopero dei taxi per martedì 5 maggio, dalle ore 8 alle 22. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Troppi ncc e golf cart sulle strade di Roma, i tassisti preparano la protesta in Campidoglio; Taxi, sciopero e proteste in tutta Italia contro governo e app delle multinazionali; Protesta Taxi a Roma: il 5 maggio corteo verso il Campidoglio contro l’abusivismo; Taxi in sciopero, il 5 maggio paralizza le città: scontro aperto con governo e piattaforme digitali. I tassisti napoletani in corteo contro abusivismo e multinazionaliÈ partito da piazza Garibaldi a Napoli il corteo dei tassisti in sciopero dalle 8 di stamattina fino alle 22 di stasera per protestare contro le multinazionali del settore e la concorrenza degli Ncc i ... ansa.it Tassisti in corteo a Napoli: protesta contro abusivismo e concorrenza irregolareGiornata di sciopero e protesta per i tassisti a Napoli, dove questa mattina è partito da Piazza Garibaldi il corteo organizzato dalle principali sigle ... cronachedellacampania.it Con una determina è stata data la possibilità ai tassisti non in turno di lavorare ugualmente in determinati periodi dell'anno - facebook.com facebook I tassisti sono il biglietto da visita della città (cit. @virginiaraggi) @gualtierieurope @redazioneiene x.com