Individuati due tassisti abusivi | multa da migliaia di euro e sequestro del veicolo
Nelle ultime settimane, gli agenti della polizia locale del Comune di Prato hanno individuato e sanzionato due persone che esercitavano il servizio di noleggio con conducente senza averne le autorizzazioni previste dalla legge. Per entrambi sono state applicate multe di diverse migliaia di euro e i veicoli sono stati sequestrati. Le operazioni fanno parte di un’azione più ampia volta a contrastare il trasporto abusivo di persone in città.
Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia locale del Comune di Prato hanno sanzionato due “tassisti abusivi”. Lo ha reso noto il Comune in una nota, specificando come l'operazione effettuata dal Nucleo di Polizia Commerciale abbia consentito di individuare e fermare due conducenti “che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sullo stesso argomento
Allerta social: lo fanno in molti da sempre, ora scatta la maxi multa da migliaia di euroSui social network, milioni di utenti scrivono ogni giorno senza filtri e spesso senza riflettere sulle conseguenze, la gestione dei contenuti...
Leggi anche: Guida senza patente un veicolo (non suo) non revisionato: multa di 5.500 euro