Individuati due tassisti abusivi | multa da migliaia di euro e sequestro del veicolo

Nelle ultime settimane, gli agenti della polizia locale del Comune di Prato hanno individuato e sanzionato due persone che esercitavano il servizio di noleggio con conducente senza averne le autorizzazioni previste dalla legge. Per entrambi sono state applicate multe di diverse migliaia di euro e i veicoli sono stati sequestrati. Le operazioni fanno parte di un’azione più ampia volta a contrastare il trasporto abusivo di persone in città.

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