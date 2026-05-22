Stati Uniti e Iran verso l’accordo | cessate il fuoco immediato libertà di navigazione nel Golfo e negoziati sul nucleare

Da feedpress.me 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti e l'Iran sono prossimi a un accordo mediato dal Pakistan, previsto per essere annunciato nelle prossime ore e che entrerà immediatamente in vigore. L’intesa riguarda un cessate il fuoco immediato tra le due nazioni, la libertà di navigazione nel Golfo e negoziati sul programma nucleare. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con l’obiettivo di ridurre le tensioni nella regione e avviare discussioni più approfondite sulla questione nucleare.

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Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un’ intesa mediata dal Pakistan, che dovrebbe essere annunciata entro poche ore ed entrerà subito in vigore. Lo scrive al Arabiya, secondo cui i termini dell’accordo includono il cessate il fuoco immediato, l’impegno reciproco a non colpire infrastrutture militari, civili o economiche, la garanzia della libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman e l’inizio dei negoziati sulle questioni in sospeso - probabile riferimento al nucleare iraniano - entro sette giorni, oltre alla revoca graduale delle sanzioni statunitensi in cambio dell’impegno dell’Iran a rispettare i termini dell’accordo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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