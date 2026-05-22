Gli Stati Uniti e l'Iran sono prossimi a un accordo mediato dal Pakistan, previsto per essere annunciato nelle prossime ore e che entrerà immediatamente in vigore. L’intesa riguarda un cessate il fuoco immediato tra le due nazioni, la libertà di navigazione nel Golfo e negoziati sul programma nucleare. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con l’obiettivo di ridurre le tensioni nella regione e avviare discussioni più approfondite sulla questione nucleare.

Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un’ intesa mediata dal Pakistan, che dovrebbe essere annunciata entro poche ore ed entrerà subito in vigore. Lo scrive al Arabiya, secondo cui i termini dell’accordo includono il cessate il fuoco immediato, l’impegno reciproco a non colpire infrastrutture militari, civili o economiche, la garanzia della libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman e l’inizio dei negoziati sulle questioni in sospeso - probabile riferimento al nucleare iraniano - entro sette giorni, oltre alla revoca graduale delle sanzioni statunitensi in cambio dell’impegno dell’Iran a rispettare i termini dell’accordo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Stati Uniti e Iran verso l’accordo: cessate il fuoco immediato, libertà di navigazione nel Golfo e negoziati sul nucleare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cosa prevede laccordo in 10 punti tra Iran e Stati Uniti: Trump esulta, ma è in difficoltà

Sullo stesso argomento

L’Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato l’accordo di cessate il fuocoIl presidente del parlamento dell’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha accusato mercoledì gli Stati Uniti di aver violato l’accordo di cessate il fuoco...

Cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco fra Iran e Stati UnitiE soprattutto cosa non c'è: molte questioni rimangono irrisolte, tra cui la gestione dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare...

Guerra in #Iran: il presidente degli #StatiUniti #Trump conferma le trattative in corso con #Teheran, aumenta la pressione su #Cuba e annuncia l'invio di 5mila soldati in #Polonia x.com

Gli Stati Uniti e l'Iran sembrano posticipare i colloqui sull'uranio - Bloomberg reddit

Stati Uniti e Iran verso l’accordo: cessate il fuoco immediato, libertà di navigazione nel Golfo e negoziati sul nucleareI termini dell’accordo includono il cessate il fuoco immediato, l’impegno reciproco a non colpire infrastrutture militari, civili o economiche, la garanzia della libertà di navigazione nel Golfo Persi ... gazzettadelsud.it

Trattative e intimidazioni: cosa sta succedendo tra Stati Uniti, Iran e alleatiNegoziati serrati tra Stati Uniti e Iran potrebbero fermare le ostilità, ma le minacce delle Guardie rivoluzionarie e il controllo dello Stretto di Hormuz mantengono alta la tensione ... notizie.it