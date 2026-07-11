Stasera il concerto di Venerus al LET' S FESTIVAL a Castelfranco di Sotto

Stasera si svolge il concerto di Venerus al LET'S FESTIVAL a Castelfranco di Sotto. L'evento fa parte del tour 2026, prodotto da Magellano Concerti, e segue le esibizioni nei club durante questa serie di date. La performance si inserisce nel calendario del festival estivo, che comprende vari artisti e eventi musicali. La serata è aperta al pubblico e si svolge in una location all'aperto.

Pisa, 11 luglio 2026 - Dopo le date nei club di “Speriamo - Il tour 2026”, prodotto da Magellano Concerti, che hanno portato l’artista ad esibirsi nelle principali città italiane, Venerus quest’estate tornerà dal vivo sui palchi dei festival italiani per presentare i brani del suo ultimo album insieme alle tracce che l’hanno affermato come una tra le penne più innovative ed espressive degli ultimi anni. Il prossimo live è atteso oggi, sabato 11 luglio, al Let’s Festival a Castelfranco di Sotto. Ad accompagnare Venerus sul palco una formazione full band: Filippo Cimatti (dubmaster), Danilo Mazzone (tastiere), Danny Bronzini (chitarra), Andrea Colicchia (basso), Davide Savarese (batteria) e Raffaella Nicolazzo (voce), per un suono stratificato e dinamico che sostiene e amplifica ogni sfumatura del live. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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