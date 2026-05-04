Street food musica e divertimento a Castelfranco di Sotto con il Primavera Festival

A Castelfranco di Sotto, nel centro storico, torna il Primavera Festival, giunto alla sua seconda edizione. La manifestazione si svolge in piazza XX Settembre e propone street food, musica e momenti di intrattenimento. La giornata vede la partecipazione di diversi espositori e artisti, con attività pensate per coinvolgere i visitatori di tutte le età. L'evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si svolge all'aperto.

Nel centro storico di Castelfranco a partire da piazza XX Settembre torna la manifestazione "Primavera Festival" per la seconda edizione.Dal 15 al 17 maggio, la piazza sarà il centro delle iniziative legate al Festival a cominciare dallo street food e non solo. Sarà un weekend lungo dedicato al.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Domenica 3 Maggio 2026 ore 17.00 Teatro della Compagnia di CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) INGRESSO €8 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 347.1511068 - facebook.com facebook