Street Food Primavera Festival a Castelfranco di Sotto
Lo Street Food Primavera Festival si terrà a Castelfranco di Sotto dal 15 al 17 maggio. L'evento si svolgerà in piazza XX Settembre e vedrà la partecipazione di diverse bancarelle di cibo di strada gestite da operatori provenienti da diverse regioni. Il festival durerà tre giorni e offrirà una varietà di specialità gastronomiche tipiche del settore dello street food.
BOF International Street Food sbarca in Toscana con lo Street Food Primavera Festival in programma in piazza XX Settembre di Castelfranco di Sotto dal 15 al 17 maggio.Sapori e gusti della rinomata tradizione gastronomica della nostra penisola e in arrivo dall’estero, in rigorosa modalità food.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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