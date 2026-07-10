Italian Global Series | celebrati i 60 anni di Star Trek con un’evento speciale insieme al cast di Strange New Worlds

Un evento speciale ha celebrato i 60 anni di Star Trek, coinvolgendo il cast di Strange New Worlds. La manifestazione si è svolta sulla riviera romagnola, con la partecipazione di Anson Mount e altri attori della serie. Durante l'iniziativa sono stati mostrati contenuti esclusivi e si sono svolti incontri con i fan. L'evento rientra nella cornice dell'Italian Global Series, dedicata alle grandi serie televisive.

Un grande evento speciale ha visto protagonista la più celebre saga spaziale della televisione, facendo capolino sui lidi romagnoli. Anson Mount, Rebecca Romijn e Celia Rose Gooding, star di Star Trek: Strange New Worlds, hanno sfilato mercoledì 8 luglio sul red carpet dell’Italian Global Series, dove sono stati accolti dal pubblico e dai fan riuniti al Palariccione per celebrare i 60 anni di uno dei franchise più amati e influenti nella storia della pop culture. L’evento speciale Paramount+ ha offerto un’anteprima della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds, disponibile in esclusiva su Paramount+ da giovedì 23 luglio. Nel corso della serata, il pubblico ha assistito all’anteprima italiana del primo episodio della nuova stagione, in cui l’equipaggio della U. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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