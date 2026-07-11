Nel corso di un evento, Nicholas Meyer ha raccontato come abbia contribuito a salvare il franchise di Star Trek. Il regista ha spiegato i retroscena della realizzazione di “L’ira di Khan”, uno dei film più celebri della saga. Meyer ha anche condiviso dettagli sul suo ruolo nel mantenere vivo il successo della serie, che compie 60 anni. Star Trek è stato riconosciuto come un punto di svolta nella televisione, grazie anche alla sua capacità di innovare nel genere.

Nicholas Meyer celebra i 60 anni di Star Trek all'Italian Global Series: il regista svela i retroscena de L'ira di Khan e il segreto della saga. Star Trek ha cambiato la televisione. Iniziamo con un assunto forte, ma di cui siamo convinti: nel 1966 la serie di Gene Roddenberry ha osato molto, ha introdotto dinamiche mai viste fin lì nella televisione, è andata dove nessuna serie era andata prima, parafrasando una delle sue stesse frasi iconiche. E ora, mentre festeggiamo i 60 anni di Star Trek all'Italian Global Series, ci rendiamo conto di quanto quel brand, quell'universo narrativo, sia ancora vivo e vegeto, accolto al festival di Rimini e Riccione da fan in cosplay e accompagnato dal cast di Brand New Day, che torna dal 23 . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Trek compie 60 anni e Nicholas Meyer spiega come ha "salvato il franchise"

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