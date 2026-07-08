Tutti i volti dell’Italian Global Series Festa per i 60 anni di Star Trek

Nella Riviera, tra Rimini e Riccione, si svolge l’Italian Global Series, festival dedicato alla serialità organizzato dall’Associazione Produttori Audiovisivi con il supporto del Ministero della Cultura e diretto da Marco Spagnoli. L’evento celebra anche i 60 anni di Star Trek, attirando partecipanti e ospiti internazionali. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di festa, con red carpet e iniziative legate alla cultura televisiva.

L’aria della Riviera, in questi giorni, ha un profumo diverso. Tra Rimini e Riccione si respira l’energia dei grandi red carpet internazionali con l’ Italian Global Series, il festival dedicato alla serialità organizzato dall’ Associazione Produttori Audiovisivi con il sostegno del Ministero della Cultura e la direzione di Marco Spagnoli. Le due città sono diventate il fulcro della fiction e delle produzioni globali, tra incontri, anteprime esclusive e ospiti amati dalle generazioni più diverse. Ieri la kermesse si è spostata a Riccione, dove resterà fino a sabato, prima di tornare a Rimini per il gran finale. Proprio nella città di Fellini sono arrivati i primi protagonisti più attesi, fra glamour, red carpet e foto con il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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