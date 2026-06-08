a rimini e riccione torna italian global series tra anteprime mondiali e i 60 anni di star trek

A Rimini e Riccione si svolge nuovamente l'evento “Italian Global Series”, con anteprime mondiali di nuove serie RaiFiction e celebrazioni per i 60 anni di Star Trek. La manifestazione si svolge in diverse location delle due città, attirando pubblico e addetti ai lavori. Tra gli appuntamenti principali ci sono le proiezioni di episodi in anteprima e incontri con i creatori delle serie.

Roma,, 8 giugno 2026 – Anteprime mondiali delle serie RaiFiction I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere di Kiko Rosati (Drama), One of Us di Andrea Rebuzzi (Limited Series) e Una piccola formalità di Davide Marengo con Pilar Fogliati (Comedy); ma anche un assaggio della terza stagione di Viola come il mare con il nuovo arrivo Rodrigo Guirao Díaz. Sono alcuni dei titoli più attesi della nuova edizione di Italian Global Series Festival, in programma dal 3 all`11 luglio tra Rimini e Riccione. Il festival diretto da Marco Spagnoli - presentato stamattina nella sede della Stampa Estera, a Roma - celebrerà anche i 30 anni di Un posto al sole, i 50 di Gesù di Nazareth e i 60 di Star Trek, oltre ad accogliere il nuovo adattamento de La casa nella prateria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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