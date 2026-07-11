Stanchi delle solite TV? Ecco le alternative più innovative di design e super tecnologiche

La domanda di schermi domestici di grandi dimensioni, superiori ai 66 pollici, sta crescendo costantemente, secondo i dati di mercato globali. Questa tendenza si riflette nell'aumento di modelli innovativi, di design e altamente tecnologici disponibili sul mercato. Le persone cercano alternative alle tradizionali TV, puntando su dispositivi che combinano funzionalità avanzate e estetica moderna. La richiesta di questi schermi di grandi dimensioni continua a espandersi, evidenziando un cambiamento nelle preferenze di consumo di contenuti televisivi.

Secondo i dati di mercato globali, la domanda di schermi domestici di grandi dimensioni è in forte aumento, con i pannelli superiori ai 66 pollici che registrano una crescita costante (fonte Mordor Intelligence). Parallelamente, le ricerche di settore evidenziano come il mercato delle Smart TV continui a espandersi, superando i 270 miliardi di dollari a livello globale (fonte: Mordor Intelligence), trainato soprattutto dai servizi di streaming e dalle funzioni connesse. Tuttavia, un numero sempre maggiore di consumatori e interior designer manifesta il desiderio di «liberare» le pareti dall'ingombro visivo di un monitor spento. Questo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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