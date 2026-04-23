Design Week le riedizioni più belle dei pezzi iconici di design Ecco dove vederle al Salone e al Fuorisalone di Milano

Da vanityfair.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Design Week di Milano, vengono presentate molte riedizioni di pezzi iconici del design. Alcune di queste includono poltrone rivestite con cristalli Swarovski e collaborazioni tra marchi di moda e case di design. Le esposizioni si trovano sia al Salone sia nelle aree del Fuorisalone, offrendo l’opportunità di ammirare varianti originali di arredi storici. Sono molte le novità e le reinterpretazioni esposte in questa manifestazione.

Quest'anno, la Fiera introduce anche il nuovo settore Salone Raritas, uno spazio curato da Annalisa Rosso nei padiglioni 9-11, interamente dedicato al collectible design, dove icone storiche dialogano con pezzi unici e antiquariato. Molte aziende scelgono di ripescare dai propri archivi per rispondere a una domanda di arredi senza tempo. Vediamo le novità più rilevanti da (ri)scoprire in fiera e al Fuorisalone. Silhouette di Chateau d’Ax si impreziosisce di cristalli Swarovski Chateau d’Ax presenta una nuova interpretazione di Silhouette. Disegnata da Sylvain Joly, la poltrona presenta un tessuto impreziosito da cristalli Swarovski®, inseriti con precisione millimetrica, che seguono e valorizzano il disegno delle forme, trasformando il rivestimento in un elemento estetico.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Design Week, le riedizioni più belle dei pezzi iconici di design. Ecco dove vederle al Salone e al Fuorisalone di Milano

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