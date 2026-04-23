Design Week le riedizioni più belle dei pezzi iconici di design Ecco dove vederle al Salone e al Fuorisalone di Milano

Durante la Design Week di Milano, vengono presentate molte riedizioni di pezzi iconici del design. Alcune di queste includono poltrone rivestite con cristalli Swarovski e collaborazioni tra marchi di moda e case di design. Le esposizioni si trovano sia al Salone sia nelle aree del Fuorisalone, offrendo l’opportunità di ammirare varianti originali di arredi storici. Sono molte le novità e le reinterpretazioni esposte in questa manifestazione.

Quest'anno, la Fiera introduce anche il nuovo settore Salone Raritas, uno spazio curato da Annalisa Rosso nei padiglioni 9-11, interamente dedicato al collectible design, dove icone storiche dialogano con pezzi unici e antiquariato. Molte aziende scelgono di ripescare dai propri archivi per rispondere a una domanda di arredi senza tempo. Vediamo le novità più rilevanti da (ri)scoprire in fiera e al Fuorisalone. Silhouette di Chateau d’Ax si impreziosisce di cristalli Swarovski Chateau d’Ax presenta una nuova interpretazione di Silhouette. Disegnata da Sylvain Joly, la poltrona presenta un tessuto impreziosito da cristalli Swarovski®, inseriti con precisione millimetrica, che seguono e valorizzano il disegno delle forme, trasformando il rivestimento in un elemento estetico.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Design Week, le riedizioni più belle dei pezzi iconici di design. Ecco dove vederle al Salone e al Fuorisalone di Milano Notizie correlate Leggi anche: Milano Design Week: novità e tendenze tra Salone e Fuorisalone Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le 17 installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e calendario; Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Milano Design Week 2026, le mostre da vedere; Milano Design Week 2026: la moda entra in casa con riedizioni e novità. Gadget gratis alla Milano Design Week 2026: cosa scroccare tra tote bag, stampe edizione limitata, aperitiviDalla piega gratuita alle degustazioni di caffè, tutti i gadget gratuiti messi a disposizione dei visitatori della Milano Design Week 2026 ... fanpage.it Design Week 2026, eventi e installazioni da non perdere a Milano: le migliori esposizioniIn occasione della 64esima del Salone del mobile a Rho Fiera Milano, la città ospita oltre 300 appuntamenti in occasione del Fuorisalone. Ecco cosa non perdersi ... corriere.it La gran turismo del futuro secondo la Kia Alla Milano Design Week Kia svela la Vision Meta Turismo una concept car che anticipa la direzione stilistica del marchio. #kia - facebook.com facebook Alla Design week di Milano Hisense presenta 'The colorful district'. x.com