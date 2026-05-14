A Garlasco, le indagini sul caso continuano a sollevare dubbi e interrogativi, con due versioni opposte dei fatti che si confrontano. Le prove raccolte variano tra tracce di scarpe e dettagli sui capelli, portando a diverse interpretazioni di quanto accaduto. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, mentre le autorità cercano di fare luce su una vicenda complessa e ancora aperta.

Pavia, 14 maggio 2026 – Due ‘verità’ contrapposte. Non solo per il movente e per gli alibi, ma soprattutto nella ricostruzione della dinamica dell’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, gli “elementi di prova emersi” nella nuova inchiesta della Procura di Pavia “portano simultaneamente e inscindibilmente – scrivono i pm nella relazione conclusiva – ad accumulare nuove e significative evidenze a carico di Andrea Sempi o (unico indagato per omicidio pluriaggravato nel nuovo procedimento, ndr ) e altrettanto salde e nuove evidenze a confutazione della responsabilità di Alberto Stasi ” (già condannato in via definitiva per lo stesso omicidio).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, Sempio, Stasi e le due verità alternative. Dai capelli alle tracce delle scarpe: ecco tutti i misteri

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