Un manto erboso in piazza Il picnic invade il centro L’iniziativa dei negozianti

In piazza è stato allestito un manto erboso e il centro si è popolato di persone che hanno partecipato a un picnic collettivo. L’evento, promosso dai negozianti locali, ha segnato l’inizio delle attività primaverili del Centro commerciale naturale a Quarrata. Durante la giornata sono stati serviti aperitivi in stile picnic, attirando numerosi cittadini e visitatori nel cuore della città.

Aperitivo formato picnic, per inaugurare le iniziative di primavera, organizzate dalle attività del Centro commerciale naturale a Quarrata. Domenica 17 maggio in piazza Risorgimento, dalle 16 alle 22, ci sarà l’Aperinic, una formula originale per socializzare, vivere il centro cittadino e condividere un pomeriggio di relax con musica e degustazioni. Con questo evento il pavimento di piazza Risorgimento si coprirà di tanti colori, soprattutto sarà un insolito manto verde a rivestire il lastricato. A provvedere ad allestire la piazza con un prato di circa 900 metri quadrati costellato di bancarelle dove acquistare cibo e bevande ci pensano le attività commerciali, ai visitatori toccherà portarsi un plaid, cuscini, tovaglie e tutto ciò che può servire per un picnic.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un manto erboso in piazza . Il picnic invade il centro. L’iniziativa dei negozianti Notizie correlate Leggi anche: Bodo Inter, il sintetico non regge a neve e freddo: presenti pieghe sul manto erboso Bodo Glimt Inter a rischio rinvio? Il manto erboso preoccupa il club e Chivu per un motivo: ecco quando arriverà la decisione finaleBonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Pio Esposito Inter, la Premier stregata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un manto erboso in piazza . Il picnic invade il centro. L’iniziativa dei negozianti; La denuncia di un cittadino di Montesilvano: Via Andromeda una giungla tra erbacce e potature mai fatte [FOTO]; Lo show dell’Italian Challenge Open al Golf Nazionale; Primi dei primi | Un evento tutto dedicato alla pasta. Un manto erboso in piazza . Il picnic invade il centro. L’iniziativa dei negoziantiL’evento , organizzato dal Centro Commerciale Naturale, sarà domenica 17 maggio dalle 16 alle 22 Abbiamo pensato a un’iniziativa per vivacizzare la città. Basta portare tovaglie e plaid. lanazione.it Sassuolo, Dionisi sul Mapei Stadium: Faccio fatica a trovare un manto erboso più bello in serie AAlessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Nero&Verde per elogiare i lavori compiuti da Mapei al Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio del Sassuolo. Ecco le parole del ... tuttomercatoweb.com Passione Stadi. swimrabbit · message. RITONO ALLA VITA Dopo anni di abbandono e di "giungla" urbana, rivedere lo stadio Celeste con un manto erboso degno di questo nome è un colpo d'occhio pazzesco per chi è cresciuto su quegli spalti. Più che - facebook.com facebook