srebrenica migliaia di persone commemorano il genocidio

Migliaia di persone si sono radunate a Poto?ari, nel centro commemorativo di Srebrenica, per il 31° anniversario del genocidio. Durante la cerimonia sono state sepolte le spoglie di dieci vittime.

Migliaia di persone si sono riunite sabato al Centro commemorativo di Srebrenica a Poto?ari per commemorare il 31° anniversario del genocidio di Srebrenica, durante una cerimonia in cui sono state sepolte le spoglie di 10 vittime. Secondo l’Istituto per le persone scomparse della Bosnia ed Erzegovina, la vittima più giovane è Senad Muši?, che aveva 20 anni al momento della morte. La più anziana è Ramo Dautovi?, ucciso all’età di 56 anni. Le altre vittime sono Muriz Barakovi?, Hamed Muši?, Ramo Ali?, Muhidin Osmanovi?, Huso?erimovi?, Nuko Nuki?, Ahmet Gušter e Asim Kuni?. I loro resti sono stati recuperati tra il 1997 e il 2022 in diverse località. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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