Al Memoriale di Srebrenica sono state liberate delle colombe in vista della commemorazione del genocidio del 1995. Oltre 6.000 persone partecipano all’ultima tappa della Marcia della Pace, seguendo il percorso dei sopravvissuti al massacro. La cerimonia si svolge a Poto?ari, pochi giorni prima dell’anniversario. Nessun dettaglio su interventi o discorsi, solo la presenza dei partecipanti e la simbolica liberazione delle colombe.

Colombe in volo al Centro Memoriale di Srebrenica, a Poto?ari, in vista della commemorazione annuale del genocidio di Srebrenica del 1995. Oltre 6.000 persone, intanto, stanno partecipando all’ultima tappa della Marcia della Pace, ripercorrendo il tragitto seguito dai sopravvissuti al massacro. I partecipanti sono attesi a Poto?ari venerdì. Sabato 11 luglio, durante la cerimonia annuale di commemorazione, dieci vittime identificate di recente saranno sepolte nel Centro Memoriale di Poto?ari. Secondo l’Istituto per le persone scomparse della Bosnia-Erzegovina, la vittima più giovane che sarà tumulata quest’anno è Senad Muši?, che aveva 20 anni quando fu ucciso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Srebrenica, colombe in volo al Memoriale alla vigilia della commemorazione del genocidio

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