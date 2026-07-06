Clementino conquista Fiumicino | migliaia di persone in Darsena per il concerto

A Fiumicino, migliaia di persone si sono radunate in Darsena per il concerto di Clementino, che ha aperto il suo tour di luglio con una delle serate più attese della rassegna “Sere d’Estate 2026”. La piazza è stata riempita da cittadini, visitatori e fan provenienti anche da fuori regione.

Fiumicino, 6 luglio 2026 – Una Darsena gremita ha accolto Clementino, protagonista di una delle serate più attese della rassegna “Sere d’Estate 2026”. Il rapper napoletano ha aperto proprio a Fiumicino le date del suo tour di luglio, richiamando migliaia di persone tra cittadini, visitatori e fan arrivati anche da fuori territorio. Un appuntamento di grande richiamo che ha confermato ancora una volta il ruolo di Fiumicino come città capace di ospitare grandi eventi estivi, con una proposta culturale e musicale in grado di animare il territorio e valorizzare gli spazi più suggestivi del litorale. Clementino apre il tour di luglio a Fiumicino.... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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