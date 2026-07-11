spie russe gli ex 007 dal giudice

Due ufficiali militari russi sono stati espulsi dall’Italia, decisione presa dal governo italiano. La misura segue le accuse di attività di spionaggio e si inserisce nel contesto del rafforzamento delle relazioni militari tra Europa e Ucraina, in risposta alla crescente preoccupazione per la presenza russa nella regione. La vicenda riguarda l’ambasciata russa a Roma e le tensioni legate alle attività di intelligence svolte sul territorio italiano. La notizia è stata confermata nelle ultime ore dalle autorità italiane.

di Veronica Passeri ROMA Il riarmo europeo, il sostegno militare all’ Ucraina e la " minaccia russa ". Più il caso spionaggio, con l’espulsione, decisa dal governo, di due addetti militari dell’ambasciata russa a Roma. Ce n’è abbastanza per far toccare un nuovo minimo storico ai rapporti tra Italia e Russia e alimentare, sul piano interno, la discussione dentro e fuori dal campo largo. Ieri Giuseppe Conte che, dalla piazza unitaria di mercolesì a Napoli, aveva messo in discussione l’esistenza di una "minaccia russa", che giustificherebbe il piano di riarmo europeo e della Nato, è intervenuto di nuovo, per confermare le sue parole. Prosegue anche il filone dell’inchiesta e ieri sono stati sentiti dai giudici gli ex 007 che, secondo le indagini della Procura di Roma, avrebbero venduto informazioni alla Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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