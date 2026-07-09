Spie russe ed ex 007 italiani Roma espelle due addetti militari dell' ambasciata Furia di Mosca | Risponderemo

Roma ha espulso due ufficiali militari dell’ambasciata russa, sospettati di spionaggio. La decisione segue un’indagine della procura, che ha scoperto una presunta rete di spionaggio volta a raccogliere dati su intelligence, Difesa e armamenti italiani. Mosca ha reagito con durezza, annunciando che risponderà alle misure adottate. Le autorità italiane hanno notificato l’espulsione, senza specificare le identità degli ufficiali coinvolti.

L’Italia caccia due addetti militari dell’ambasciata russa a Roma. La decisione arriva dopo l’inchiesta della Procura della Capitale su una presunta rete di spionaggio che, secondo gli investigatori, avrebbe messo nel mirino informazioni riservatissime su intelligence, Difesa e armamenti prodotti nel nostro Paese. A rendere pubblica la misura è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dall’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura di Roma”, ha scritto su X. Il Segretario generale della Farnesina ha informato l’ambasciatore russo che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov dovranno lasciare Roma entro tre giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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