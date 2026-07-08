Spie in favore della Russia | come gli ex 007 italiani vendevano segreti a Mosca
Due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine di spionaggio per conto della Russia. Le indagini dei carabinieri del Ros hanno accertato che queste persone avrebbero venduto segreti e informazioni riservate a Mosca. L’operazione ha portato all’arresto e ha coinvolto attività di intelligence illegale, con le autorità che hanno sequestrato documenti e materiali riguardanti le operazioni di spionaggio.
Il mondo dell’ intelligence italiana è stato scosso dall’inchiesta di spionaggio in favore della Russia, esito delle indagini dei carabinieri del Ros, che hanno portato all’arresto di due ex agenti dell’Aisi (i servizi segreti interni italiani). Una falla che, se confermata, vedrebbe gli ex agenti coinvolti accusati di spionaggio, procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato e accesso abusivo a sistemi informatici. Non finisce qui, perché sarebbero altre 5 le persone indagate, tra cui 4 militari in servizio presso il ministero della Difesa, che agivano come presunte “fonti” di informazioni riservate. La ricostruzione degli inquirenti. 🔗 Leggi su Panorama.it
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