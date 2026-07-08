Spie in favore della Russia | come gli ex 007 italiani vendevano segreti a Mosca

Notizia in breve

Due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine di spionaggio per conto della Russia. Le indagini dei carabinieri del Ros hanno accertato che queste persone avrebbero venduto segreti e informazioni riservate a Mosca. L’operazione ha portato all’arresto e ha coinvolto attività di intelligence illegale, con le autorità che hanno sequestrato documenti e materiali riguardanti le operazioni di spionaggio.