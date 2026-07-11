Il Gruppo GeneGIS ha organizzato un incontro presso la Camera dei Deputati per discutere sull’utilizzo dei dati satellitari nelle decisioni che riguardano i territori. All’evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali, ricercatori e aziende del settore, che hanno approfondito il ruolo delle informazioni satellitari nella pianificazione e gestione territoriale. L’obiettivo è stato analizzare come queste tecnologie possano supportare interventi e politiche pubbliche.

Dai dati satellitari alle decisioni che incidono sui territori. Istituzioni, mondo della ricerca e industria si sono confrontati alla Camera dei Deputati sulle opportunità offerte dall’Osservazione della Terra e dalle tecnologie geospaziali per affrontare sfide come le emergenze ambientali, il dissesto idrogeologico e la gestione delle infrastrutture, ma anche il ruolo della pubblica amministrazione. Al centro dell’incontro, promosso da Gruppo GeneGIS, hub di innovazione per le tecnologie spaziali, intitolato 'Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio', il contributo della Space Economy italiana, le politiche nazionali per lo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spazio, Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il territorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spazio, Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il

Notizie e thread social correlati

Vannacci, una componente alla Camera nel gruppo Misto grazie a una lista da 829 voti: più spazio e visibilità per Futuro NazionaleUna componente del gruppo Misto alla Camera ha ottenuto 829 voti in Lombardia, rappresentando lo 0 per cento a livello nazionale.

Spazio, Cincotti (GeneGis): "Italia gioca ruolo importante, Europa guadagni autonomia"L’Italia occupa un ruolo rilevante nel settore spaziale europeo, essendo tra i principali investitori e fornitori di servizi e tecnologie.

Argomenti più discussi: Governare il territorio nell'era dei dati: alla Camera il confronto sulle tecnologie dello spazio - Giovedì 9 luglio; Spazio, Cincotti (GeneGis): Italia gioca ruolo importante, Europa guadagni autonomia; Cincotti di GeneGis: Impegno per l’innovazione nei servizi spaziali; Cincotti (GeneGis): Impegnati nella diffusione dei servizi legati alle tecnologie spaziali.

Spazio, Cincotti (GeneGis): Italia gioca ruolo importante, Europa guadagni autonomia(Adnkronos) - La situazione geopolitica in questo momento è molto complessa. Come Italia rivestiamo un ruolo importante nello scacchiere europeo, siamo infatti tra i maggiori investitori nel settore ... msn.com