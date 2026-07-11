Spazio Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il territorio
Il Gruppo GeneGIS ha organizzato un incontro presso la Camera dei Deputati per discutere sull’utilizzo dei dati satellitari nelle decisioni che riguardano i territori. All’evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali, ricercatori e aziende del settore, che hanno approfondito il ruolo delle informazioni satellitari nella pianificazione e gestione territoriale. L’obiettivo è stato analizzare come queste tecnologie possano supportare interventi e politiche pubbliche.
Dai dati satellitari alle decisioni che incidono sui territori. Istituzioni, mondo della ricerca e industria si sono confrontati alla Camera dei Deputati sulle opportunità offerte dall’Osservazione della Terra e dalle tecnologie geospaziali per affrontare sfide come le emergenze ambientali, il dissesto idrogeologico e la gestione delle infrastrutture, ma anche il ruolo della pubblica amministrazione. Al centro dell’incontro, promosso da Gruppo GeneGIS, hub di innovazione per le tecnologie spaziali, intitolato 'Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio', il contributo della Space Economy italiana, le politiche nazionali per lo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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