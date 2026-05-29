Una componente del gruppo Misto alla Camera ha ottenuto 829 voti in Lombardia, rappresentando lo 0 per cento a livello nazionale. Con questa cifra, ha assicurato più spazio e visibilità a Futuro Nazionale, che ora può contare su una presenza più consolidata nel Parlamento. La lista ha raccolto preferenze in un collegio della regione, senza influenzare significativamente il risultato complessivo. La componente può ora partecipare alle attività parlamentari con una rappresentanza più stabile.

829 voti, raccolti in qualche collegio della Lombardia, lo 0 per cento su scala nazionale. È il bottino della lista Free alle elezioni politiche del 2022, battuta perfino dal “Partito della follia creativa” del sedicente “Dottor Seduction” e capace di superare di dieci schede soltanto la lista “antisistema” Forza del Popolo. Non preoccupatevi se non ne avete mai sentito parlare, quello che conta è quanto pesano quelle schede oggi. Quattro anni dopo quegli 829 voti valgono una poltrona, anzi una componente parlamentare, soldi pubblici e minuti di parola alla Camera. Beneficiario: Roberto Vannacci. Il 27 maggio 2026 i deputati di Futuro Nazionale, il partito fondato a febbraio dall’ex generale, hanno costituito una componente dentro il gruppo Misto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vannacci, una componente alla Camera nel gruppo Misto grazie a una lista da 829 voti: più spazio e visibilità per Futuro Nazionale

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SVOLTA STORICA! VANNACCI ENTRA UFFICIALMENTE IN PARLAMENTO! FuturoNazionale

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