L’Italia occupa un ruolo rilevante nel settore spaziale europeo, essendo tra i principali investitori e fornitori di servizi e tecnologie. La sua posizione contribuisce a rafforzare l’autonomia dell’Europa nel campo spaziale. La complessità della situazione geopolitica attuale rende questa presenza strategica, con il Paese che si distingue come uno dei principali contributori nel settore.

“La situazione geopolitica in questo momento è molto complessa. Come Italia rivestiamo un ruolo importante nello scacchiere europeo, siamo infatti tra i maggiori investitori nel settore anche dal punto vista tecnologico, nonché i maggiori contributori e fornitori di servizi del settore. L'Europa deve cercare di avere anche nello spazio una propria autonomia. Con i partner internazionali, in particolare con gli Stati Uniti, dobbiamo avere una collaborazione sempre più proattiva, per far sì che le nostre tecnologie e le nostre imprese non vengano schiacciate”. Così Salvatore Cincotti, fondatore e presidente Gruppo GeneGis e presidente MapSat,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Spazio, Cincotti (GeneGis): Italia gioca ruolo importante, Europa guadagni autonomia

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